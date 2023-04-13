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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 00:35 | Обновлено 13 апреля 2023, 01:38
278
1

Кто пройдет в полуфиналы? Итоги первых матчей стадии 1/4 финала ЛЧ

Ответные четвертьфинальные матчи пройдут спустя неделю, 18 и 19 апреля

13 апреля 2023, 00:35 | Обновлено 13 апреля 2023, 01:38
278
1
Кто пройдет в полуфиналы? Итоги первых матчей стадии 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Завершилась игровая неделя четвертьфиналов Лиги чемпионов 2022/23.

В первых поединках 1/4 финала одержали победы Ман Сити, Интер, Реал и Милан.

Ответные матчи состоятся через неделю, 18 и 19 апреля.

🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи

11 апреля

  • 22:00 Ман Сити (Англия) – Бавария (Германия) – 3:0
  • 22:00 Бенфика (Португалия) – Интер (Италия) – 0:2

12 апреля

  • 22:00 Реал (Испания) – Челси (Англия) – 2:0
  • 22:00 Милан (Италия) – Наполи (Италия) – 1:0

Пары 1/4 финала

Сетка плей-офф ЛЧ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Тепер точно відомо  что Італія в фіналі. 50% ймовірності що ЛЧ виграє італійська команда. Хоча до цього лише додався програш бенфіки.
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