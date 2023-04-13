Лига чемпионов13 апреля 2023, 00:35 | Обновлено 13 апреля 2023, 01:38
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Кто пройдет в полуфиналы? Итоги первых матчей стадии 1/4 финала ЛЧ
Ответные четвертьфинальные матчи пройдут спустя неделю, 18 и 19 апреля
13 апреля 2023, 00:35 | Обновлено 13 апреля 2023, 01:38
278
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Завершилась игровая неделя четвертьфиналов Лиги чемпионов 2022/23.
В первых поединках 1/4 финала одержали победы Ман Сити, Интер, Реал и Милан.
Ответные матчи состоятся через неделю, 18 и 19 апреля.
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🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи
11 апреля
- 22:00 Ман Сити (Англия) – Бавария (Германия) – 3:0
- 22:00 Бенфика (Португалия) – Интер (Италия) – 0:2
12 апреля
- 22:00 Реал (Испания) – Челси (Англия) – 2:0
- 22:00 Милан (Италия) – Наполи (Италия) – 1:0
Пары 1/4 финала
Сетка плей-офф ЛЧ
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Тепер точно відомо что Італія в фіналі. 50% ймовірності що ЛЧ виграє італійська команда. Хоча до цього лише додався програш бенфіки.
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