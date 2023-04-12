12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с лондонским «Челси».

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На 74-й минуте после розыгрыша углового мяч получил Винисиус, отдал пас на Асенсио, который точным ударом в правый угол ворот сделал счет 2:0.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ВИДЕО. Точно в правый угол. Асенсио забил второй гол Реала в ворота Челси