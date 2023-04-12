12.04.2023 22:00 - : -
Лига чемпионов12 апреля 2023, 02:18 |
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Реал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву
12 апреля 2023, 02:18 |
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12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Челси».
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