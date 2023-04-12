12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с лондонским «Челси».

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На 21-й минуте встречи счет открыл Карим Бензема. Карвахаль сделал заброс в штрафную, а Винисиус дотянулся до мяча, пробив в противоход голкиперу. Кепа среагировал, но отбил мяч на Бензема, поразившего пустые ворота.

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ВИДЕО. В пустые ворота с метра. Бензема вывел Реал вперед в игре с Челси