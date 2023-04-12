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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 22:32 | Обновлено 12 апреля 2023, 22:36
1998
0

ВИДЕО. В пустые ворота с метра. Бензема вывел Реал вперед в игре с Челси

Карим открыл счет в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов на 21-й минуте

12 апреля 2023, 22:32 | Обновлено 12 апреля 2023, 22:36
1998
0
ВИДЕО. В пустые ворота с метра. Бензема вывел Реал вперед в игре с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с лондонским «Челси».

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На 21-й минуте встречи счет открыл Карим Бензема. Карвахаль сделал заброс в штрафную, а Винисиус дотянулся до мяча, пробив в противоход голкиперу. Кепа среагировал, но отбил мяч на Бензема, поразившего пустые ворота.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ВИДЕО. В пустые ворота с метра. Бензема вывел Реал вперед в игре с Челси

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Источник Sport.ua
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