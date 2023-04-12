ВИДЕО. В пустые ворота с метра. Бензема вывел Реал вперед в игре с Челси
Карим открыл счет в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов на 21-й минуте
12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с лондонским «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 21-й минуте встречи счет открыл Карим Бензема. Карвахаль сделал заброс в штрафную, а Винисиус дотянулся до мяча, пробив в противоход голкиперу. Кепа среагировал, но отбил мяч на Бензема, поразившего пустые ворота.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
ВИДЕО. В пустые ворота с метра. Бензема вывел Реал вперед в игре с Челси
- ¿Me pone un gol, por favor?— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2023
- ¿Para llevar o para tomar aquí?
- Para tomar aquí, gracias. pic.twitter.com/NLenFJZcT5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирондинцы» готовы подписать Серхио Аррибаса
В состав женской команды вошли сразу 12 спортсменок, среди них нет сестер Семеренко