Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Португалии в контрольной игре

В среду, 12 апреля, состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Португалии по пляжному футболу. Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу португальской команды.

Украинцы уже на 1-й минуте повели в счете усилиями Андрея Пашко. Однако уже через две минуты сине-желтые уступали — 1:2. Несмотря на это, буквально сразу Александр Пославский восстановил равновесие – 2:2.

Во второй 12-минутке немного сильнее оказались португальцы. На два мяча Португалии сборная Украины ответила только голом Ярослава Заворотного.

Заключительный период прошел почти в том же духе. Правда, на этот раз Украина пропустила уже трижды, а забила всего один мяч. Отличился Дмитрий Войтенко.

Товарищеский матч. Пляжный футбол. 12 апреля



Португалия – Украина – 7:4

Голы: Сантуш, 2, 35, Мартинш, 2 (пен.), 26, 28), Альгарвио, 18, Ман, 23 – Пашко, 1, Пославский, 5, Заворотный, 20, Войтенко, 29.

Украина: Неруш, Пославский, И. Борсук, Глуцкий, Войток, Щерица, Войтенко, Заворотный, Пашко, Левченко, Зборовский, А. Борсук.

Второй контрольный матч с Португалией сборная Украины проведет 13 апреля в Браге. Начало встречи – в 17.30 по киевскому времени.

С 10 по 18 апреля сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Португалии. Первым официальным турниром для сборной Украины по пляжному футболу в этом сезоне станет отбор мирового первенства 2023 года (2-9 июля).

Кроме европейской квалификации ЧМ-2023, подопечных Николая Костенко и Александра Корнийчука в этом сезоне ожидают Европейские игры в Кракове (26-30 июня), отбор в Суперфинал Евролиги-2023 (даты и место станут известны позже) и II Всемирные пляжные игры на Бали (6-12 августа).

Также в случае успешных выступлений в отборе ЧМ-2023 и Суперфинала Евролиги сине-желтые сыграют в финальных турнирах этих соревнований.