Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Португалии в контрольной игре
Пляжный футбол
12 апреля 2023, 19:55 |
462
0

Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Португалии в контрольной игре

Украинская национальная команда готовится к отбору мирового первенства

12 апреля 2023, 19:55 |
462
0
Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Португалии в контрольной игре
УАФ

В среду, 12 апреля, состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Португалии по пляжному футболу. Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу португальской команды.

Украинцы уже на 1-й минуте повели в счете усилиями Андрея Пашко. Однако уже через две минуты сине-желтые уступали — 1:2. Несмотря на это, буквально сразу Александр Пославский восстановил равновесие – 2:2.

Во второй 12-минутке немного сильнее оказались португальцы. На два мяча Португалии сборная Украины ответила только голом Ярослава Заворотного.

Заключительный период прошел почти в том же духе. Правда, на этот раз Украина пропустила уже трижды, а забила всего один мяч. Отличился Дмитрий Войтенко.

Товарищеский матч. Пляжный футбол. 12 апреля

Португалия – Украина – 7:4

Голы: Сантуш, 2, 35, Мартинш, 2 (пен.), 26, 28), Альгарвио, 18, Ман, 23 – Пашко, 1, Пославский, 5, Заворотный, 20, Войтенко, 29.

Украина: Неруш, Пославский, И. Борсук, Глуцкий, Войток, Щерица, Войтенко, Заворотный, Пашко, Левченко, Зборовский, А. Борсук.

Второй контрольный матч с Португалией сборная Украины проведет 13 апреля в Браге. Начало встречи – в 17.30 по киевскому времени.

С 10 по 18 апреля сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Португалии. Первым официальным турниром для сборной Украины по пляжному футболу в этом сезоне станет отбор мирового первенства 2023 года (2-9 июля).

Кроме европейской квалификации ЧМ-2023, подопечных Николая Костенко и Александра Корнийчука в этом сезоне ожидают Европейские игры в Кракове (26-30 июня), отбор в Суперфинал Евролиги-2023 (даты и место станут известны позже) и II Всемирные пляжные игры на Бали (6-12 августа).

Также в случае успешных выступлений в отборе ЧМ-2023 и Суперфинала Евролиги сине-желтые сыграют в финальных турнирах этих соревнований.

По теме:
Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне
Эстония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Луис КОРТЕС: «Двери в главную сборную Украины всегда открыты»
товарищеские матчи пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу сборная Португалии по пляжному футболу Александр Корнийчук Николай Костенко Португалия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На матче Первой лиги будет работать система VAR
Футбол | 12 апреля 2023, 16:31 0
На матче Первой лиги будет работать система VAR
На матче Первой лиги будет работать система VAR

Это случится в поединке между ЛНЗ и «Эпицентом»

Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Футбол | 11 апреля 2023, 18:31 7
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена

Клуб не намерен продлевать соглашение с голкипером-старожилом

УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
Футбол | 11.04.2023, 20:21
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Футбол | 11.04.2023, 23:53
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Как легко эти звери убивают»
Война | 12.04.2023, 11:13
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Как легко эти звери убивают»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Как легко эти звери убивают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не составит компанию Свитолиной. Юная украинка попрощалась с Кьяссо
Не составит компанию Свитолиной. Юная украинка попрощалась с Кьяссо
10.04.2023, 18:05 1
Теннис
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
10.04.2023, 19:04 8
Футбол
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
11.04.2023, 19:36 12
Другие виды
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
11.04.2023, 02:02
Футбол
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
11.04.2023, 10:00 67
Футбол
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
10.04.2023, 18:25 20
Футбол
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
10.04.2023, 20:01 6
Баскетбол
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
12.04.2023, 12:42 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности