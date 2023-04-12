Лига Европы12 апреля 2023, 16:58 |
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Уже здоров. Погба может сыграть со Спортингом
Французский хавбек попадет в заявку «Ювентуса»
12 апреля 2023, 16:58 |
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Французский полузащитник Поль Погба войдет в заявку «Ювентуса» на матч четвертьфинала Лиги Европы против «Спортинга» (13 апреля). Об этом сообщил главный тренер команды Массимилиано Аллегри:
«Погба будет в заявке. Завтра мы будем лучше понимать его кондиции. Было бы важно иметь его в последнюю часть сезона. Впереди еще много матчей».
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Из-за травм Погба в нынешнем сезоне сыграл за «Ювентус» всего 2 матча во всех турнирах, и суммарно провел на поле 35 минут.
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