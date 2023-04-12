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Лига Европы
12 апреля 2023, 16:58 |
141
0

Уже здоров. Погба может сыграть со Спортингом

Французский хавбек попадет в заявку «Ювентуса»

12 апреля 2023, 16:58 |
141
0
Уже здоров. Погба может сыграть со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба войдет в заявку «Ювентуса» на матч четвертьфинала Лиги Европы против «Спортинга» (13 апреля). Об этом сообщил главный тренер команды Массимилиано Аллегри:

«Погба будет в заявке. Завтра мы будем лучше понимать его кондиции. Было бы важно иметь его в последнюю часть сезона. Впереди еще много матчей».

Из-за травм Погба в нынешнем сезоне сыграл за «Ювентус» всего 2 матча во всех турнирах, и суммарно провел на поле 35 минут.

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Поль Погба Ювентус Спортинг Лиссабон Лига Европы Массимилиано Аллегри
Источник Twitter
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