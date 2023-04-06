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Италия
06 апреля 2023, 22:05 |
209
0

Лазарет Ювентуса впервые в сезоне стал пустым

Погба и Бонуччи восстановились после травм

06 апреля 2023, 22:05 |
209
0
Лазарет Ювентуса впервые в сезоне стал пустым
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

В субботу, 8 апреля «Ювентус» в 29-м туре Серии А сыграет с «Лацио». К матчу успели восстановиться защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Поль Погба.

Это значит, что лазарет «Ювентуса» стал пустым. Такое случилось впервые в нынешнем сезоне.

Напомним, Погба после возвращения в «Ювентус» летом прошлого года в нынешнем сезоне принял участие лишь в 2 матчах во всех турнирах, и суммарно провел на поле лишь 34 минуты.

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Ювентус Поль Погба Леонардо Бонуччи Лацио Серия A травма
Источник La Gazzetta dello Sport
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