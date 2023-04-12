Реал – приоритетный вариант для Беллингема

После отказа «Ливерпуля» от идеи подписать Джуда Беллингема главным претендентом на полузащитника стал мадридский «Реал». Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, сам Беллингем считает такие клубы как «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» «бездушными и непривлекательными», и рассматривать их предложения не хочет.

Ситуацию усложняет тот факт, что «Реал» не уверен в необходимости подписания Беллингема. Мадридский клуб установил лимит на сумму в 130 – 150 миллионов (с учетом бонусов и агентских выплат), которую готов заплатить за полузащитника «Боруссии» Дортмунд.