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Испания
12 апреля 2023, 15:48 | Обновлено 12 апреля 2023, 15:49
237
0

Реал – приоритетный вариант для Беллингема

Хавбек не хочет идти в «Челси», «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

12 апреля 2023, 15:48 | Обновлено 12 апреля 2023, 15:49
237
0
Реал – приоритетный вариант для Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

После отказа «Ливерпуля» от идеи подписать Джуда Беллингема главным претендентом на полузащитника стал мадридский «Реал». Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, сам Беллингем считает такие клубы как «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» «бездушными и непривлекательными», и рассматривать их предложения не хочет.

Ситуацию усложняет тот факт, что «Реал» не уверен в необходимости подписания Беллингема. Мадридский клуб установил лимит на сумму в 130 – 150 миллионов (с учетом бонусов и агентских выплат), которую готов заплатить за полузащитника «Боруссии» Дортмунд.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд Челси Манчестер Сити ПСЖ
Источник Sportbuzzer
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