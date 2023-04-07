Реал сомневается в целесообразности подписания Беллингема

Джуд Беллингем долгое время был главной трансферной целью «Реала». Однако теперь хавбек «Боруссии» Дортмунд не является приоритетом для «Сливочных».

«Реал» может позволить себе выложить более 100 миллионов евро за одного игрока, но в Мадриде не уверены в том, что смогут выиграть аукцион с участием «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». «Реал» готов всерьез занять трансфером Беллингема, только если сам игрок публично изъваит желание перейти именно в «Реал», и аукциона удастся избежать.

Еще одна причина, которая заставляет руководство «Реала» сомневаться в трансфере 19-летнего хавбека – это неудачный опыт выступлений английских легионеров в испанском футболе.