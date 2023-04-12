Источник: Гарсия уволен с поста главного тренера Аль-Насра

59-летний французский тренер Руди Гарсия лишился поста главного тренера команды «Аль-Насра» из Эр-Рияда.

Сообщается, что причиной увольнения специалист стали как неудовлетворительные результаты коллектива в последних матчах, так и его плохие отношения с игроками. Терпение руководствоа «Аль-Насра» якобы лопнуло после того, как Гарсия вступил в перепалку с игроками в раздевалке. Произошло это после матча с командой «Аль-Фейха» (0:0).

«Аль-Наср» в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии занимает второе место, отставая на три очка от «Аль-Иттихада». До конца сезона осталось 7 туров.

Ранее сообщалось, что методами работы Руди Гарсия недоволен португальский нападающий команды Криштиану Роналду.