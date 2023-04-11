ВИДЕО. 19-й реализованный пенальти за Интер! Лукаку забил Бенфике в ЛЧ
Ромелу оформил 2-й гол «нерадзурри» в ворота португальской команды на 82-й минуте
Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».
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На 51-й минуте Бастони навесил с левого фланга, и невысокий Барелла головой пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу.
На 82-й минуте Ромелу Лукаку реализовал 11-метровый. Отметим, что в футболке «нерадзурри» он реализовал 19-й пенальти из 19!
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
ВИДЕО. 19-й реализованный пенальти за Интер! Лукаку забил Бенфике в ЛЧ
RIGHT IN THE BOTTOM CORNER! 🎯#BenficaInter 0-2 (82')#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/bIanswP6ms— Inter (@Inter_en) April 11, 2023
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