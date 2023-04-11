Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 19-й реализованный пенальти за Интер! Лукаку забил Бенфике в ЛЧ
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:56
555
2

ВИДЕО. 19-й реализованный пенальти за Интер! Лукаку забил Бенфике в ЛЧ

Ромелу оформил 2-й гол «нерадзурри» в ворота португальской команды на 82-й минуте

11 апреля 2023, 23:47 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:56
555
2
ВИДЕО. 19-й реализованный пенальти за Интер! Лукаку забил Бенфике в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте Бастони навесил с левого фланга, и невысокий Барелла головой пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу.

На 82-й минуте Ромелу Лукаку реализовал 11-метровый. Отметим, что в футболке «нерадзурри» он реализовал 19-й пенальти из 19!

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ВИДЕО. 19-й реализованный пенальти за Интер! Лукаку забил Бенфике в ЛЧ

По теме:
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи
Высокий уровень владения мячом. Назван лучший в матче Ман Сити и Баварии
Реал – Челси. Текстовая трансляция матча
Ромелу Лукаку пенальти видео голов и обзор Интер Милан Бенфика Бенфика - Интер Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Интер – 0:2. 19-й пенальти Лукаку, гол Бареллы. Видео голов
Футбол | 12 апреля 2023, 00:05 0
Бенфика – Интер – 0:2. 19-й пенальти Лукаку, гол Бареллы. Видео голов
Бенфика – Интер – 0:2. 19-й пенальти Лукаку, гол Бареллы. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Футбол | 11 апреля 2023, 18:31 7
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена

Клуб не намерен продлевать соглашение с голкипером-старожилом

Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Футбол | 11.04.2023, 12:21
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Другие виды | 11.04.2023, 19:36
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Баскетбол | 11.04.2023, 20:56
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Слабко якось Бенфіка зіграла, чекав від них більшого!
Ответить
0
igor shmuylo
Пенальти левый, от головы попало в руку .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
11.04.2023, 20:21 14
Футбол
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
10.04.2023, 09:36 1
Теннис
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
11.04.2023, 08:28 3
Бокс
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
10.04.2023, 09:10
Теннис
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
11.04.2023, 02:02
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
11.04.2023, 12:59 9
Футбол
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
10.04.2023, 12:42 1
Бокс
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
10.04.2023, 23:57 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности