11 апреля на «Да Луш» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Интером».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию игры можно будет посмотреть на MEGOGO.

Единственный раз клубы пересекались в рамках 1/8 Кубка УЕФА еще 2004-го года. Тогда с минимальным преимуществом дальше пошел Интер: 0:0 в Лиссабоне, 4:3 в Милане.

Бенфика – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция