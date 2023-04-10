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Лига чемпионов10 апреля 2023, 19:51 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:52
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Бенфика – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву
10 апреля 2023, 19:51 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:52
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11 апреля на «Да Луш» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Интером».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию игры можно будет посмотреть на MEGOGO.
Единственный раз клубы пересекались в рамках 1/8 Кубка УЕФА еще 2004-го года. Тогда с минимальным преимуществом дальше пошел Интер: 0:0 в Лиссабоне, 4:3 в Милане.
Бенфика – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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