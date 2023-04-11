Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».

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На 51-й минуте Бастони навесил с левого фланга, и невысокий Барелла головой пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ВИДЕО. В противоход голкиперу. Барелла вывел Интер вперед в игре с Бенфикой