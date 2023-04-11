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11 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 22:45
752
0

Беседин с Омонией потерпел разгромное поражение в чемпионате Кипра

Артем провел на поле весь матч против команды «Арис» Лимасол

11 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 22:45
752
0
Беседин с Омонией потерпел разгромное поражение в чемпионате Кипра
ФК Омония. Артем Беседин

В матче 29-го тура чемпионата Кипра «Омония» дома проиграла команде «Арис» Лимасол (0:3).

Украинский форвард «Омонии» Артем Беседин вышел в основе команды и провел на поле весь матч.

Хавбек Роман Безус не попал в заявку хозяев поля на этот поединок, он отстранен даже от тренировок команды.

В другом матче дня «Пафос» разгромил клуб АЕК Ларнака (4:0), клуб-обидчик «Днепра-1» и «Динамо» в еврокубках.

Чемпионат Кипра. 30-й тур, 11 апреля

Омония – Арис Лимасол – 0:3

Голы: Бенгтссон, 26, Бабиска, 79, Браун, 82

Пафос – АЕК Ларнака – 4:0

Интересно, что в начале апреля Беседин прервал свою длинную безголевую серию, забив гол команде «Пафос» (2:0).

Турнирная таблица (чемпионская группа)

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Омония Арис Лимасол чемпионат Кипра по футболу Роман Безус Артем Беседин Пафос АЕК Ларнака
Источник Sport.ua
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