Беседин с Омонией потерпел разгромное поражение в чемпионате Кипра
Артем провел на поле весь матч против команды «Арис» Лимасол
В матче 29-го тура чемпионата Кипра «Омония» дома проиграла команде «Арис» Лимасол (0:3).
Украинский форвард «Омонии» Артем Беседин вышел в основе команды и провел на поле весь матч.
Хавбек Роман Безус не попал в заявку хозяев поля на этот поединок, он отстранен даже от тренировок команды.
В другом матче дня «Пафос» разгромил клуб АЕК Ларнака (4:0), клуб-обидчик «Днепра-1» и «Динамо» в еврокубках.
Чемпионат Кипра. 30-й тур, 11 апреля
Омония – Арис Лимасол – 0:3
Голы: Бенгтссон, 26, Бабиска, 79, Браун, 82
Пафос – АЕК Ларнака – 4:0
Интересно, что в начале апреля Беседин прервал свою длинную безголевую серию, забив гол команде «Пафос» (2:0).
Турнирная таблица (чемпионская группа)
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