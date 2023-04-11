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  4. Без Лукаку, но с Мхитаряном. Стартовые составы на матч Бенфика – Интер
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 21:01 |
506
0

Без Лукаку, но с Мхитаряном. Стартовые составы на матч Бенфика – Интер

Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву

11 апреля 2023, 21:01 |
506
0
Без Лукаку, но с Мхитаряном. Стартовые составы на матч Бенфика – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Морато, А. Силва, Жилберто, Флорентину, Чикиньо, Эурснес, Мариу, Силва, Рамуш.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

Sport.ua проведет видеотрансляцию встречи.

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Источник Sport.ua
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