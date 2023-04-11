Без Лукаку, но с Мхитаряном. Стартовые составы на матч Бенфика – Интер
Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы:
«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Морато, А. Силва, Жилберто, Флорентину, Чикиньо, Эурснес, Мариу, Силва, Рамуш.
«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.
Sport.ua проведет видеотрансляцию встречи.
1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!#SLBFCIM • #UCL pic.twitter.com/O1xsbmJIyz— SL Benfica (@SLBenfica) April 11, 2023
Our starting XI tonight 💪#ForzaInter #BenficaInter #UCL pic.twitter.com/jBeOBelbTg— Inter (@Inter_en) April 11, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Геннадий Буткевич решил расторгнуть контракт с Вадимом Черваком
Не понимает, почему Дюбуа первый в очереди