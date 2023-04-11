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  4. Атлетико Минейро близок к договоренности с Шахтером по Педриньо
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 19:14 |
558
0

Атлетико Минейро близок к договоренности с Шахтером по Педриньо

Бразильский клуб нацелен продлить аренду полузащитника до конца года

11 апреля 2023, 19:14 |
558
0
Атлетико Минейро близок к договоренности с Шахтером по Педриньо
instagram.com/pedrovictor38_

Руководство «Атлетико Минейро» продолжает переговоры с «Шахтером» о возможности продления аренды полузащитника Педриньо, которая истекает 30 июня.

Агент футболиста Уилл Дантас сообщил журналистам, что ситуация движется к положительному для его клиента финалу.

Ожидается, что официальная информация о продлении аренды Педриньо может поступить уже до конца нынешней недели.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» предложил «Шахтеру» продлить аренду Педриньо до конца календарного года и включить в соглашение пункт о возможности для бразильцев выкупить контракт полузащитника.

Сам Педриньо заявлял о желании остаться в «Атлетико Минейро».

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Источник Superesportes
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