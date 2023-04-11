Атлетико Минейро близок к договоренности с Шахтером по Педриньо
Бразильский клуб нацелен продлить аренду полузащитника до конца года
Руководство «Атлетико Минейро» продолжает переговоры с «Шахтером» о возможности продления аренды полузащитника Педриньо, которая истекает 30 июня.
Агент футболиста Уилл Дантас сообщил журналистам, что ситуация движется к положительному для его клиента финалу.
Ожидается, что официальная информация о продлении аренды Педриньо может поступить уже до конца нынешней недели.
Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» предложил «Шахтеру» продлить аренду Педриньо до конца календарного года и включить в соглашение пункт о возможности для бразильцев выкупить контракт полузащитника.
Сам Педриньо заявлял о желании остаться в «Атлетико Минейро».
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