Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо

Бразильский «Атлетико Минейро» хочет сохранить в своих рядах полузащитника «Шахтера» Педриньо, который выступает за команду на правах аренды, рассчитанной до лета.

«Петушки» уже сделали предложение «Шахтеру» о продлении аренды хавбека до конца календарного года, а также хотят прописать в соглашении опцию на выкуп контракта футболиста.

«Шахтер» пока никак не отреагировал на запрос бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что агент Педриньо оповестил собственника «Шахтера» Рината Ахметова о нежелании его клиента возвращаться в украинский клуб.