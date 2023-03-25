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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 08:58 |
96
0

Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо

Бразильцы хотят продлить аренду и прописать опцию на выкуп хавбека

25 марта 2023, 08:58 |
96
0
Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо
ФК Атлетико Минейро. Педриньо

Бразильский «Атлетико Минейро» хочет сохранить в своих рядах полузащитника «Шахтера» Педриньо, который выступает за команду на правах аренды, рассчитанной до лета.

«Петушки» уже сделали предложение «Шахтеру» о продлении аренды хавбека до конца календарного года, а также хотят прописать в соглашении опцию на выкуп контракта футболиста.

«Шахтер» пока никак не отреагировал на запрос бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что агент Педриньо оповестил собственника «Шахтера» Рината Ахметова о нежелании его клиента возвращаться в украинский клуб.

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Педриньо Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник O TEMPO
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