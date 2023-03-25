Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо
Бразильцы хотят продлить аренду и прописать опцию на выкуп хавбека
Бразильский «Атлетико Минейро» хочет сохранить в своих рядах полузащитника «Шахтера» Педриньо, который выступает за команду на правах аренды, рассчитанной до лета.
«Петушки» уже сделали предложение «Шахтеру» о продлении аренды хавбека до конца календарного года, а также хотят прописать в соглашении опцию на выкуп контракта футболиста.
«Шахтер» пока никак не отреагировал на запрос бразильского клуба.
Ранее сообщалось, что агент Педриньо оповестил собственника «Шахтера» Рината Ахметова о нежелании его клиента возвращаться в украинский клуб.
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