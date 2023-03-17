Агент Педриньо предупредил Ахметова, что хавбек хочет остаться в Бразилии
По крайней мере, об этом заявил сам Уилл Дантас
Уилл Дантас, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Педриньо, рассказал журналистам, что предупредил президента «горняков» о желании своего клиента продолжить карьеру в Бразилии, где футболист в настоящий момент играет на условиях аренды.
«Лучше всего, чтобы Педриньо остался в «Атлетико Минейро». Я веду переговоры с людьми из «Шахтера». У меня был разговор, и я уже предупредил их президента, что приоритет игрока — остаться в «Атлетико Минейро». Он не хочет покидать Бразилию в этом году».
«Я не пожалею усилий, чтобы Педриньо остался в «Атлетико Минейро». Я дал слово. Всегда есть консультации с другими клубами, но свое слово я сдержу. Кроме того, для его карьеры лучше, чтобы Педриньо остался в стане «петушков»., - сказал Дантас.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» не пожелал договариваться с «Атлетико Минейро» о продлении аренды Педриньо, которая истекает 30 июня, до конца календарного года. Украинский клуб нацелен продать хавбека, и выручить от этого 20 миллионов евро.
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