Агент Педриньо предупредил Ахметова, что хавбек хочет остаться в Бразилии

Уилл Дантас, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Педриньо, рассказал журналистам, что предупредил президента «горняков» о желании своего клиента продолжить карьеру в Бразилии, где футболист в настоящий момент играет на условиях аренды.

«Лучше всего, чтобы Педриньо остался в «Атлетико Минейро». Я веду переговоры с людьми из «Шахтера». У меня был разговор, и я уже предупредил их президента, что приоритет игрока — остаться в «Атлетико Минейро». Он не хочет покидать Бразилию в этом году».

«Я не пожалею усилий, чтобы Педриньо остался в «Атлетико Минейро». Я дал слово. Всегда есть консультации с другими клубами, но свое слово я сдержу. Кроме того, для его карьеры лучше, чтобы Педриньо остался в стане «петушков»., - сказал Дантас.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не пожелал договариваться с «Атлетико Минейро» о продлении аренды Педриньо, которая истекает 30 июня, до конца календарного года. Украинский клуб нацелен продать хавбека, и выручить от этого 20 миллионов евро.