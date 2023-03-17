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  4. Агент Педриньо предупредил Ахметова, что хавбек хочет остаться в Бразилии
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 21:00 |
1666
39

Агент Педриньо предупредил Ахметова, что хавбек хочет остаться в Бразилии

По крайней мере, об этом заявил сам Уилл Дантас

17 марта 2023, 21:00 |
1666
39
Агент Педриньо предупредил Ахметова, что хавбек хочет остаться в Бразилии
ФК Атлетико Минейро. Педриньо

Уилл Дантас, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Педриньо, рассказал журналистам, что предупредил президента «горняков» о желании своего клиента продолжить карьеру в Бразилии, где футболист в настоящий момент играет на условиях аренды.

«Лучше всего, чтобы Педриньо остался в «Атлетико Минейро». Я веду переговоры с людьми из «Шахтера». У меня был разговор, и я уже предупредил их президента, что приоритет игрока — остаться в «Атлетико Минейро». Он не хочет покидать Бразилию в этом году».

«Я не пожалею усилий, чтобы Педриньо остался в «Атлетико Минейро». Я дал слово. Всегда есть консультации с другими клубами, но свое слово я сдержу. Кроме того, для его карьеры лучше, чтобы Педриньо остался в стане «петушков»., - сказал Дантас.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не пожелал договариваться с «Атлетико Минейро» о продлении аренды Педриньо, которая истекает 30 июня, до конца календарного года. Украинский клуб нацелен продать хавбека, и выручить от этого 20 миллионов евро.

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Педриньо Шахтер Донецк Ринат Ахметов Атлетико Минейро трансферы УПЛ трансферы
Источник iG
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Комментарии 39
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Burevestnik
є бажаючі із України чи із закордону купити Динамо, або Шахтар, Металіст?
Чи були такі пропозиції? Може хтось знає...
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+4
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avk2307
Педриньо это кто? 
пусть помогут болельщики Шахтера, а то я не разбираюсь
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+4
Serhii P.
Його прізвище говорить само за себе. За це бидло заплатили мільйони євро, а воно висуває умови: хочу там залишитися. Поверни Шахті гроші і залишайся де хочеш.
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+2
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BestOf
Пердиньо кинет на бабки лоха-ахметава и правильно сделает
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-3
BestOf
Был у нас в Динамо Шкурин с цска орковского ,суркисы хотели мясквичам угодить  своим хозяевам в аренду взяли тогда  ,вот он этот Шкурин был такой же педриньо 
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-12
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