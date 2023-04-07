ПЕДРИНЬО: «Говорил о желании остаться в Атлетико Минейро. Счастлив здесь»

Бразильский легионер «Шахтера» Педриньо, который в настоящий момент на правах аренды выступает на родине за «Атлетико Минейро», заявил, что хотел бы остаться в стане «петушков» как минимум до конца года.

«Я уже говорил о своем желании остаться. Я счастлив здесь. Мы знаем, что «Атлетико Минейро» - отличная команда, которая будет бороться за титулы. Посмотрим, как разрешится ситуация, чтобы я мог остаться, по крайней мере, до конца года и помочь команде наилучшим образом», — сказал Педриньо.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» сделал предложение «Шахтеру» о продлении аренды Педриньо, которая истекает 30 июня, до конца года с включением опции выкупа.