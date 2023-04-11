Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ничью «Жироны» с «Барселоной» (0:0) в 28-м туре Ла Лиги.

«Жирона», за которую выступает Виктор Цыганков, могла даже победить, однако Валентин Кастельянос в выгодной ситуации решил не отдавать на свободного украинца, а пробил сам.

«На 56-й минуте паренек или враг Кастельянос не отдал Цыганкову, когда два против одного выходили. Я, будучи футболистом, в такой ситуации повесил бы его в раздевалке. А был бы тренером, то заменил бы навсегда.

Во-первых, это уважение к партнеру. Во-вторых, три очка и премиальные. Я травил сборную, когда Федецкий и Шевчук носились по флангам, а Ярмоленко и Коноплянка им не давали пас. Это то же самое.

Такие моменты очень жестоко должны наказываться. Тренер хоть показал, что футболист идиот. Сразу же его заменил. У нас говорят, что нападающий по-хорошему должен быть жадным. Да хрен вам! Какой жадный? Тут самое главное не кто забил, а победа», - сказал Леоненко.