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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Испания
11 апреля 2023, 12:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 13:12
3433
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»

Футбольный эксперт – об упущенном моменте команды Виктора Цыганкова в матче с «Барселоной»

11 апреля 2023, 12:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 13:12
3433
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ничью «Жироны» с «Барселоной» (0:0) в 28-м туре Ла Лиги.

«Жирона», за которую выступает Виктор Цыганков, могла даже победить, однако Валентин Кастельянос в выгодной ситуации решил не отдавать на свободного украинца, а пробил сам.

«На 56-й минуте паренек или враг Кастельянос не отдал Цыганкову, когда два против одного выходили. Я, будучи футболистом, в такой ситуации повесил бы его в раздевалке. А был бы тренером, то заменил бы навсегда.

Во-первых, это уважение к партнеру. Во-вторых, три очка и премиальные. Я травил сборную, когда Федецкий и Шевчук носились по флангам, а Ярмоленко и Коноплянка им не давали пас. Это то же самое.

Такие моменты очень жестоко должны наказываться. Тренер хоть показал, что футболист идиот. Сразу же его заменил. У нас говорят, что нападающий по-хорошему должен быть жадным. Да хрен вам! Какой жадный? Тут самое главное не кто забил, а победа», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 4
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Mykhailo Stepanov
таке враження що цей клоун платить щоб згадували його ім'я...
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Владимир одесский
Нарешті якийсь адекватний коментар від нашого «експерта»!
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0
Nick.Grabowski
Пану Віктору Леоненко - потрібно за гроші давати майстер-класи та персональні тренування для гравців лінії атаки в українських клубах.
Тобто Леоненко, як професіонал, приїжджає в якийсь клуб і дає тренінг для форвардів, вінгерів та півзахисників на футбольному полі.
Тобто буквально вчить їх футбольній майстерності в якості форвавда.
Або індивідуальні заняття.
Бере якогось кривого та слабкого форварда - йде з ним на футбольне поле та пояснює йому як правильно грає форвард.
Звісно за все це Леоненку клуби та гравці мають платити гроші, великі гроші - якщо такі заняття дають сильний прогрес гравця атаки.
Якщо умовно Леоненко зможе поставити гру та розвинути нового класного форварда (збільшити його трансферну вартість скажімо в 4-5-10-20 раз) - то він має можливість та повне право заробити 20-50% від трансферу гравця (бо він ще його розвинув), це суми від 500 тис доларів до 1-2-3 млн. 
Наприклад, де-факто саме Лобановський розвинув гравців ДК в 1997-99 роках в їх трансферній вартості в 5-10-20 раз.
Тобто де-факто саме Лобановський заробив для клубу десятки мільйонів доларів та євро. Але сам Лобановський отримав копійки за свою працю. Ніяких мільйонів ні він, ні його сім'я звісно не отримали.   
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0
olex.mykhailov
Вітя, ти за тезку впрягаєшся а не критикуєш? це щось новеньке! Але ти не тренер, а тим більше не гравець Жирони, ти ЄкспЄрт
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