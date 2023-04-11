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  4. МИКИТИШИН: «Можем обыгрывать команды из топ-5 и бороться за высокие места»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 04:10 |
121
0

МИКИТИШИН: «Можем обыгрывать команды из топ-5 и бороться за высокие места»

Хавбек «Кривбасса» – о победе над «Зарей»

11 апреля 2023, 04:10 |
121
0
МИКИТИШИН: «Можем обыгрывать команды из топ-5 и бороться за высокие места»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень хорошо, что мы побеждаем, набираем свои очки. Победа над «Зарей» была важна в плане психологии, потому что для себя мы поняли, что можем на равных играть против команд топ-5 и даже их обыгрывать, а также бороться за самые высокие места.

Мы ежедневно тренируемся и доказываем на поле, что можем. Будем и дальше радовать наших болельщиков. Сегодня боролись за каждый мяч, самоотдача была на уровне – это и привело нас к успеху», - сказал Микитишин.

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Артур Микитишин чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря
Источник ФК Кривбасс
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