МИКИТИШИН: «Можем обыгрывать команды из топ-5 и бороться за высокие места»

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень хорошо, что мы побеждаем, набираем свои очки. Победа над «Зарей» была важна в плане психологии, потому что для себя мы поняли, что можем на равных играть против команд топ-5 и даже их обыгрывать, а также бороться за самые высокие места.

Мы ежедневно тренируемся и доказываем на поле, что можем. Будем и дальше радовать наших болельщиков. Сегодня боролись за каждый мяч, самоотдача была на уровне – это и привело нас к успеху», - сказал Микитишин.