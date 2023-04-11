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  4. Андрей КЛИЩУК: «Вернидуб просил нас быть на поле настоящими казаками»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 03:45 | Обновлено 11 апреля 2023, 04:01
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0

Андрей КЛИЩУК: «Вернидуб просил нас быть на поле настоящими казаками»

Вратарь «Кривбасса» – о победе над «Зарей»

11 апреля 2023, 03:45 | Обновлено 11 апреля 2023, 04:01
30
0
Андрей КЛИЩУК: «Вернидуб просил нас быть на поле настоящими казаками»
ФК Кривбасс

Вратарь криворожского «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Андрей, какой секрет победы?
– Секрет довольно прост: мы бились друг за друга на родном стадионе и победили. Показали неплохой футбол, проявили характер. Юрий Николаевич просил быть на поле настоящими казаками, а мы пытались выполнить все то, что он говорит. Максимальная самоотдача, терпение - это и привело нас к победе.

– После того как забили, команда не села в оборону, а пыталась забить второй раз. О чем это говорит?
– О том, что физически мы хорошо подготовлены. Не боимся соперника. Да, уважаем, но не боимся. Какой смысл забивать и сразу садиться в оборону? Надо забивать и продолжать играть, что мы и сделали. Мы забили, а еще оставалось играть 40 минут - целый тайм футбола.

– Почти в каждом туре у «Кривбасса» есть ротация. Тяжело ли постоянно играть разным составом?
– Наоборот: это нас только закаляет. Есть спортивная злость, желание что-то доказать: сыграть за себя и за того парня, который пропускает матч по той или иной причине. Мы - команда, единый коллектив, Семья «Кривбасс» – все сражаются друг за друга.

Вся команда хотела подарить в такой памятный день победу нашим фанатам, почтить их память. Очень обидно, что из жизни уходят наши солдаты, наши фанаты. Они навсегда с нами на трибуне, мы им навеки благодарны, они навсегда в наших сердцах.

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Андрей Клищук Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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