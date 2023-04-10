Терри может войти в тренерский штаб Лестера

«Лестер» продолжает поиски нового главного тренера. Один из кандидатов – бывший тренер «Норвича» Дин Смит.

По информации английских СМИ, если Смит возглавит «Лестер», в его тренерский штаб войдет легендарный экс-защитник «Челси» Джон Терри.

42-специалист уже входил в тренерский штаб Смита в 2018 – 2021 годах, когда тот работал с «Астон Виллой». С конца 2021 года Терри работает в академии «Челси».

Ранее сообщалось о том, что на пост нового тренера «Челси» также претендует Рафаэль Бенитес.