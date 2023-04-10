Англия10 апреля 2023, 21:16 |
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Терри может войти в тренерский штаб Лестера
Это случится, если команду возглавит Дин Смит
10 апреля 2023, 21:16 |
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«Лестер» продолжает поиски нового главного тренера. Один из кандидатов – бывший тренер «Норвича» Дин Смит.
По информации английских СМИ, если Смит возглавит «Лестер», в его тренерский штаб войдет легендарный экс-защитник «Челси» Джон Терри.
42-специалист уже входил в тренерский штаб Смита в 2018 – 2021 годах, когда тот работал с «Астон Виллой». С конца 2021 года Терри работает в академии «Челси».
Ранее сообщалось о том, что на пост нового тренера «Челси» также претендует Рафаэль Бенитес.
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