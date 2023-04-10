Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Терри может войти в тренерский штаб Лестера
Англия
10 апреля 2023, 21:16 |
139
0

Терри может войти в тренерский штаб Лестера

Это случится, если команду возглавит Дин Смит

10 апреля 2023, 21:16 |
139
0
Терри может войти в тренерский штаб Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

«Лестер» продолжает поиски нового главного тренера. Один из кандидатов – бывший тренер «Норвича» Дин Смит.

По информации английских СМИ, если Смит возглавит «Лестер», в его тренерский штаб войдет легендарный экс-защитник «Челси» Джон Терри.

42-специалист уже входил в тренерский штаб Смита в 2018 – 2021 годах, когда тот работал с «Астон Виллой». С конца 2021 года Терри работает в академии «Челси».

Ранее сообщалось о том, что на пост нового тренера «Челси» также претендует Рафаэль Бенитес.

По теме:
Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Мудрика будто бы украли у Арсенала»
Руководство Челси хочет сохранить Жоау Феликса
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Челси проявлял интерес еще до чемпионата мира»
Джон Терри Дин Смит Лестер Челси
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис БЕРИНЧИК: «Я доволен своей карьерой. У меня все четко»
Бокс | 10 апреля 2023, 15:45 5
Денис БЕРИНЧИК: «Я доволен своей карьерой. У меня все четко»
Денис БЕРИНЧИК: «Я доволен своей карьерой. У меня все четко»

Пока нет информации, когда боксер вернется в ринг

Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
Футбол | 10 апреля 2023, 04:43 2
Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ

«Арсенал» провел на «Энфилде» противоречивый матч

Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Футбол | 10.04.2023, 18:25
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Футбол | 10.04.2023, 13:11
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
Футбол | 09.04.2023, 22:41
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
09.04.2023, 15:11 6
Бокс
Женский ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир победой над Литвой
Женский ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир победой над Литвой
09.04.2023, 18:45 4
Хоккей
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
09.04.2023, 13:50 1
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
08.04.2023, 20:07 10
Футбол
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
09.04.2023, 15:01 13
Футбол
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
08.04.2023, 20:33
Футбол
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
10.04.2023, 12:42 1
Бокс
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
09.04.2023, 21:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности