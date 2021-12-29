ОФИЦИАЛЬНО. Джон Терри вернулся в Челси

Легенда будет консультантом клубной академии

  • 29.12.2021 13:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Джон Терри вернулся в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

«Челси» официально сообщил о возвращении в клуб Джона Терри. Он займет должность консультанта клубной академии.

Терри будет не только участвовать в тренировочном процессе, но также общаться с тренерами и родителями игроков академии. Он приступит к выполнению обязанностей в январе 2022 года.

Напомним, Терри сам является воспитанником «Челси». Он выступал за команду в 1998 – 2017 годах. В 2018 – 2021 годах Терри был ассистентом главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита.

Источник — ФК Челси

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