ОФИЦИАЛЬНО. Джон Терри вернулся в Челси

«Челси» официально сообщил о возвращении в клуб Джона Терри. Он займет должность консультанта клубной академии.
Терри будет не только участвовать в тренировочном процессе, но также общаться с тренерами и родителями игроков академии. Он приступит к выполнению обязанностей в январе 2022 года.
Напомним, Терри сам является воспитанником «Челси». Он выступал за команду в 1998 – 2017 годах. В 2018 – 2021 годах Терри был ассистентом главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита.
Источник — ФК Челси
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