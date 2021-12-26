Возвращение легенды. Джон Терри будет работать в Челси

Легенда и экс-капитан «Челси» Джон Терри вернется в свой родной клуб в новом качестве. 41-летний англичанин будет куратором юношеских команд клуба.
Его задачей будет отслеживать прогресс молодых игроков из клубной академии. Возвращение Терри в «Челси» - идея его бывших партнером по команде, Карло Кудичини и Петра Чеха, которые также работают в структуре клуба.
В 2018 – 2021 годах Терри был ассистентом главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита.
Источник — The Athletic
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