Англия10 апреля 2023, 17:56 |
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Лестер ведет переговоры с Бенитесом
Известный тренер может вернуться в АПЛ
10 апреля 2023, 17:56 |
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«Лестер» начал переговоры по поводу назначения на пост главного тренера с Рафаэлем Бенитесом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее «Лестер» уволил с поста главного тренера Брендана Роджерса. «Лисы» хотели заменить его Джесси Маршем, но тот предложение клуба отклонил.
Что касается Бенитеса, то ранее 62-летний испанец уже работал в АПЛ с «Ливерпулем», «Челси», «Ньюкаслом» и «Эвертоном».
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