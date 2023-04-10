Лестер ведет переговоры с Бенитесом

«Лестер» начал переговоры по поводу назначения на пост главного тренера с Рафаэлем Бенитесом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее «Лестер» уволил с поста главного тренера Брендана Роджерса. «Лисы» хотели заменить его Джесси Маршем, но тот предложение клуба отклонил.

Что касается Бенитеса, то ранее 62-летний испанец уже работал в АПЛ с «Ливерпулем», «Челси», «Ньюкаслом» и «Эвертоном».