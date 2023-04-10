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Англия
10 апреля 2023, 17:56 |
199
0

Лестер ведет переговоры с Бенитесом

Известный тренер может вернуться в АПЛ

10 апреля 2023, 17:56 |
199
0
Лестер ведет переговоры с Бенитесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

«Лестер» начал переговоры по поводу назначения на пост главного тренера с Рафаэлем Бенитесом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее «Лестер» уволил с поста главного тренера Брендана Роджерса. «Лисы» хотели заменить его Джесси Маршем, но тот предложение клуба отклонил.

Что касается Бенитеса, то ранее 62-летний испанец уже работал в АПЛ с «Ливерпулем», «Челси», «Ньюкаслом» и «Эвертоном».

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Лестер Рафаэль Бенитес
Источник Фабрицио Романо
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