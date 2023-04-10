Англия10 апреля 2023, 13:51 |
337
0
Источник: Переговоры Лестера с бывшим тренером Лидса сорвались
Стороны не достигли соглашения о сроке контракта
10 апреля 2023, 13:51 |
337
0
Сделка между «Лестером» и Джесси Маршем сорвалась.
Менеджер сообщил о своей готовности подписать контракт с «лисами» в прошлую пятницу, но они не достигли соглашения о сроке контракта.
Джесси Марш на прошлой неделе был уволен из «Лидса». При нем «павлины» по итогам предыдущего сезона в английской Премьер-лиге заняли 17-е место и избежали вылета в Чемпионшип.
«Лестер» после 30 туров занимает 19-ю строчку, претендуя на понижение в классе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 апреля 2023, 09:59 2
Известный тренер считает, что Энтони Джошуа и Сауль Альварес слишком распиаренные
Футбол | 10 апреля 2023, 10:40 4
Украинский специалист был интересен болгарскому «Лудогорцу»
Футбол | 10.04.2023, 07:59
Футбол | 09.04.2023, 15:01
Футбол | 09.04.2023, 17:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.04.2023, 20:32 102
09.04.2023, 07:59
09.04.2023, 15:49 4
08.04.2023, 18:58 24
09.04.2023, 12:44 6
09.04.2023, 15:11 6
09.04.2023, 20:25 15
09.04.2023, 07:12 1