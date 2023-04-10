Источник: Переговоры Лестера с бывшим тренером Лидса сорвались

Сделка между «Лестером» и Джесси Маршем сорвалась.

Менеджер сообщил о своей готовности подписать контракт с «лисами» в прошлую пятницу, но они не достигли соглашения о сроке контракта.

Джесси Марш на прошлой неделе был уволен из «Лидса». При нем «павлины» по итогам предыдущего сезона в английской Премьер-лиге заняли 17-е место и избежали вылета в Чемпионшип.

«Лестер» после 30 туров занимает 19-ю строчку, претендуя на понижение в классе.