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  4. Источник: Переговоры Лестера с бывшим тренером Лидса сорвались
Англия
10 апреля 2023, 13:51 |
337
0

Источник: Переговоры Лестера с бывшим тренером Лидса сорвались

Стороны не достигли соглашения о сроке контракта

10 апреля 2023, 13:51 |
337
0
Источник: Переговоры Лестера с бывшим тренером Лидса сорвались
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш

Сделка между «Лестером» и Джесси Маршем сорвалась.

Менеджер сообщил о своей готовности подписать контракт с «лисами» в прошлую пятницу, но они не достигли соглашения о сроке контракта.

Джесси Марш на прошлой неделе был уволен из «Лидса». При нем «павлины» по итогам предыдущего сезона в английской Премьер-лиге заняли 17-е место и избежали вылета в Чемпионшип.

«Лестер» после 30 туров занимает 19-ю строчку, претендуя на понижение в классе.

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Лидс назначение тренера Лестер Джесси Марш
Источник Twitter
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