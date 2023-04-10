Англия10 апреля 2023, 17:42 |
639
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«Не лучший день для нас». ЗИНЧЕНКО – о матче против Ливерпуля
Украинский хавбек – о потере очков в важном матче
10 апреля 2023, 17:42 |
639
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Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал ничью 2:2 с «Ливерпулем» в матче 30-го тура АПЛ:
«Не самый лучший день для нас, но мы идем снова. Спасибо за поддержку. Вместе до самого конца».
На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 6-очковым преимуществом над «Манчестер Сити», у которых есть одна игра в запасе.
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Комментарии 2
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Нужно меньше понтов, разговоров на поле, меньше пихать партнерам где стоять, куда бежать и везение возможно вернется. В Ман Сити получалось потому что был скромный, пахал и не жаловался, эту добродетель обычно окружающие ценят. Еще работать над психологией, как только равный или более сильный противник, превращаешься в статиста, уровень скиллов безбожно проседает.
Чому не найкращий день? Навпаки,пощастило втримати нічию..
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