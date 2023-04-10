Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не лучший день для нас». ЗИНЧЕНКО – о матче против Ливерпуля
Англия
10 апреля 2023, 17:42 |
639
2

«Не лучший день для нас». ЗИНЧЕНКО – о матче против Ливерпуля

Украинский хавбек – о потере очков в важном матче

10 апреля 2023, 17:42 |
639
2
«Не лучший день для нас». ЗИНЧЕНКО – о матче против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал ничью 2:2 с «Ливерпулем» в матче 30-го тура АПЛ:

«Не самый лучший день для нас, но мы идем снова. Спасибо за поддержку. Вместе до самого конца».

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 6-очковым преимуществом над «Манчестер Сити», у которых есть одна игра в запасе.

По теме:
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал Английская Премьер-лига Instagram
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Футбол | 09 апреля 2023, 21:10 12
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля

Украинец получил 6.6 баллов от WhoScored

Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Футбол | 10 апреля 2023, 13:11 15
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»

Суркис не ожидал поражения в первом весеннем туре

С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
Футбол | 09.04.2023, 20:32
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника
Футбол | 10.04.2023, 10:50
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
Футбол | 09.04.2023, 22:41
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Нужно меньше понтов, разговоров на поле, меньше пихать партнерам где стоять, куда бежать и везение возможно вернется. В Ман Сити получалось потому что был скромный, пахал и не жаловался, эту добродетель обычно окружающие ценят. Еще работать над психологией, как только равный или более сильный противник, превращаешься в статиста, уровень скиллов безбожно проседает.
Ответить
+2
Spaceman
Чому не найкращий день? Навпаки,пощастило втримати нічию..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
10.04.2023, 10:40 5
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
09.04.2023, 18:17 3
Футбол
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
10.04.2023, 12:07 11
Футбол
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
09.04.2023, 08:30
MMA
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
09.04.2023, 13:39 2
Биатлон
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
10.04.2023, 12:42 1
Бокс
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
09.04.2023, 12:15 6
Футбол
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
08.04.2023, 21:45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности