«Не лучший день для нас». ЗИНЧЕНКО – о матче против Ливерпуля

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал ничью 2:2 с «Ливерпулем» в матче 30-го тура АПЛ:

«Не самый лучший день для нас, но мы идем снова. Спасибо за поддержку. Вместе до самого конца».

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 6-очковым преимуществом над «Манчестер Сити», у которых есть одна игра в запасе.