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  4. Рифет КАПИЧ: «Продемонстрировали характер, поэтому победили»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:01
51
0

Рифет КАПИЧ: «Продемонстрировали характер, поэтому победили»

Хавбек «Кривбасса» – о матче с «Зарей»

10 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:01
51
0
Рифет КАПИЧ: «Продемонстрировали характер, поэтому победили»
ФК Кривбасс

Боснийский полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Рифет, как удалось победить одного из лидеров сезона?
– Действительно, Юрий Вернидуб хорошо нас подготовил к этому матчу. Да, он много лет работал в «Заре». Поэтому сказал нам о сильных и слабых сторонах соперника. Мы это где-то использовали и забили хороший гол, который стал победным. Где-то не обошлось без доли везения, но, согласитесь, везение также надо заслужить. Ради этой победы мы всю неделю упорно работали. «Кривбасс» продемонстрировал характер, поэтому победил.

– В последних матчах ты забиваешь важные для «Кривбасса» голы. Как ты это делаешь?
– Самое главное, что наша команда победила и получила три очка. Конечно, я счастлив, что нахожусь в хорошей форме. Счастлив, что забил и, таким образом, принес «Кривбассу» победный результат.

– Эту победу ФК «Кривбасс» посвятил всем своим фанатам, которые отдали жизнь на войне против российских оккупантов...
– Действительно, это был очень эмоциональный момент. Я искренне сочувствую семье, близким и друзьям Аэропорта, и всем тем, родные которых погибли на войне. Это трагический момент для всей Украины. Когда я приехал в вашу страну, успел полюбить вашу культуру, вашу страну. Верю, уже вскоре война завершится и Украина победит.

Мы – одна семья «Кривбасс», и сегодняшняя победа, в том числе, для Аэропорта, который, к большому сожалению, погиб. Эту победу и все наши будущие победы мы посвящаем всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу свободной Украины.

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Рифет Капич Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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