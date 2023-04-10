Рифет КАПИЧ: «Продемонстрировали характер, поэтому победили»

Боснийский полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Рифет, как удалось победить одного из лидеров сезона?

– Действительно, Юрий Вернидуб хорошо нас подготовил к этому матчу. Да, он много лет работал в «Заре». Поэтому сказал нам о сильных и слабых сторонах соперника. Мы это где-то использовали и забили хороший гол, который стал победным. Где-то не обошлось без доли везения, но, согласитесь, везение также надо заслужить. Ради этой победы мы всю неделю упорно работали. «Кривбасс» продемонстрировал характер, поэтому победил.

– В последних матчах ты забиваешь важные для «Кривбасса» голы. Как ты это делаешь?

– Самое главное, что наша команда победила и получила три очка. Конечно, я счастлив, что нахожусь в хорошей форме. Счастлив, что забил и, таким образом, принес «Кривбассу» победный результат.

– Эту победу ФК «Кривбасс» посвятил всем своим фанатам, которые отдали жизнь на войне против российских оккупантов...

– Действительно, это был очень эмоциональный момент. Я искренне сочувствую семье, близким и друзьям Аэропорта, и всем тем, родные которых погибли на войне. Это трагический момент для всей Украины. Когда я приехал в вашу страну, успел полюбить вашу культуру, вашу страну. Верю, уже вскоре война завершится и Украина победит.

Мы – одна семья «Кривбасс», и сегодняшняя победа, в том числе, для Аэропорта, который, к большому сожалению, погиб. Эту победу и все наши будущие победы мы посвящаем всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу свободной Украины.