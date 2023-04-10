Украина. Премьер лига10 апреля 2023, 01:15 | Обновлено 10 апреля 2023, 01:19
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Гуцуляк и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ
Представители «Днепра-1» и «Кривбасса» удостоены признания
10 апреля 2023, 01:15 | Обновлено 10 апреля 2023, 01:19
26
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Украинская Премьер-лига огласила решение своего экспертного совета по определению лучшего игрока и лучшего тренера 20-го тура сезона-2022/2023.
Победителями опроса представителей совета стали фланговый нападающий «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.
В 20-м туре украинской Премьер-лиги Гуцуляк стал автором дубля в поединке со «Львовом» (5:2), а «Кривбасс» под руководством Вернидуба обыграл на своем поле «Зарю» (1:0).
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