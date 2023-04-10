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  4. Гуцуляк и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 01:15 | Обновлено 10 апреля 2023, 01:19
26
0

Гуцуляк и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ

Представители «Днепра-1» и «Кривбасса» удостоены признания

10 апреля 2023, 01:15 | Обновлено 10 апреля 2023, 01:19
26
0
Гуцуляк и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига огласила решение своего экспертного совета по определению лучшего игрока и лучшего тренера 20-го тура сезона-2022/2023.

Победителями опроса представителей совета стали фланговый нападающий «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.

В 20-м туре украинской Премьер-лиги Гуцуляк стал автором дубля в поединке со «Львовом» (5:2), а «Кривбасс» под руководством Вернидуба обыграл на своем поле «Зарю» (1:0).

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Алексей Гуцуляк Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Днепр-1 - Львов Кривбасс - Заря Кривбасс Кривой Рог
Источник УПЛ
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