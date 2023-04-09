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  4. Лидс пропустил 5 мячей от Кристал Пэлас
Англия
09 апреля 2023, 18:15 |
39
1

Лидс пропустил 5 мячей от Кристал Пэлас

«Стекольщики» оторвались от зоны вылета

09 апреля 2023, 18:15 |
39
1
Лидс пропустил 5 мячей от Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:5.

В составе хозяев единственный гол забил Патрик Бэмфорд. За гостей голами отметились Марк Гехи, Эберечи Эзе, Одсонн Эдуард и Джордан Айю, сделавший дубль.

Чемпионат Англии, 30-й тур

«Лидс» – «Кристал Пэлас» – 1:5
Голы: 1:0 – 21 Бэмфорд, 1:1 – 45 Гехи, 1:2 – 53 Айю, 1:3 – 55 Эзе, 1:4 – 69 Эдуар, 1:5 – 77 Айю.

После этого матча «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Лидс» располагается на 16-й строчке – 29 очков.

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Кристал Пэлас Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Springfield
Это так на них похоже из сезона возвращения в УПЛ.  Теперь кого то крупно обыграют на выезде.
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