9 апреля на «Элланд Роуд» пройдет матч 30-го тура английской Премьер-Лиги, в котором «Лидс» встретится с «Кристал Пэлас». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Лидс

Клуб дублирует во многом сценарий прошлого розыгрыша. Тоже ближе к концу зимы в действующем менеджере разочаровались, заменив его следующим «варягом». В 2023-м году Джесси Марш пробыл на своем посту без малого год, после чего был уволен из-за реального риска упасть в Чемпионшип. Его сменил Хави Грасия, и начинал испанец достаточно неплохо. При нем «павлины» взяли 7 очков в 4-х турах. Правда, в сочетании с вылетом из Кубка, но ситуация не такая, когда можно на что-то, кроме АПЛ, тратить силы.

После паузы «павлины» стартовали с разгромного поражения, правда, уступили 1:4 лидеру, «Арсеналу». На этой неделе уже был поединок с потенциальным конкурентом, «Ноттингем Форест». И его выиграли в волевом стиле, 2:1 - очень важный успех.

Кристал Пэлас

Команда провела эксперимент, который, впрочем, не продлился и 2 сезона. В 2021-м году позвали Патрика Виейра, и тот первый чемпионат во главе «орлов» провел на высоком уровне. Да и новый, текущий сезон у француза и его подопечных начинался неплохо. Но достаточно сказать, что в 2023-м году у клуба из Лондона вообще не получалось выигрывать. А ближе к весне и вовсе стартовала серия поражений.

В итоге в марте «стекольщики» вернули на пост Роя Ходжсона. Ветеран с толком, похоже, использовал паузу на матчи сборных. И в прошлую субботу его старые-новые подопечные оформили волевую победу над «Лестером» за счет гола Матета на 94-й минуте. Но понятно, что в концовке нужно бойко набирать очки - отрыв от зоны вылета все еще небольшой.

Статистика личных встреч

У «Лидса» были пара побед и ничья в 2022-м году. Но осенью «Кристал Пэлас» дома оформил победу 2:1.

Прогноз

Букмекеры симпатизируют «Лидсу», который играет дома. Но тут победа нужна обоим. Ставим на то, что в итоге будет «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент - 2,18)

9 апреля, воскресенье