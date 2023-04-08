ВИДЕО. 29-й тур Серии A. Рома нанесла поражение Торино, два суперкамбэка
8 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Италии
8 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Италии.
«Рома» в гостях нанесла поражение «Торино» (1:0), порадовав коуча Жозе Моуриньо. Едлинственный гол для римлян забил Пауло Дибала с пенальти на 8-й минуте.
«Кремонезе» и «Верона» совершили суперкамбэки, забив по два гола в конце своих матчей.
Серия A. 29-й тур, 8 апреля
Удинезе – Монца – 2:2
- Голы: Ловрич, 18, Бето, 90+2 (пен) – Кольпани, 48, Ровелла, 56
Фиорентина – Специя – 1:1
- Голы: Висневски, 25 (автогол) – Нзола, 32
Аталанта – Болонья – 0:2
- Голы: Сансоне, 49, Орсолини, 86
Сампдория – Кремонезе – 2:3
Голы: Лерис, 15, Ламмерс, 66 – Гильоне, 35, Лочошвили, 85, Серникола, 90+5.
Верона – Сассуоло – 2:1
- Голы: Чекерини, 84, Гайч, 90+5 – Харруи, 34.
Торино – Рома – 0:1
- Гол: Дибала 8 (пен)
Видеообзоры матчей
Удинезе – Монца – 2:2
Фиорентина – Специя – 1:1
Аталанта – Болонья – 0:2
Сампдория – Кремонезе – 2:3
Верона – Сассуоло – 2:1
Торино – Рома – 0:1
ГОЛ! 0:1. Дибала, 8 мин (пен)
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