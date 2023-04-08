ВИДЕО. 29-й тур Серии A. Рома нанесла поражение Торино, два суперкамбэка

8 апреля состоялись несколько матчей чемпионата Италии.

«Рома» в гостях нанесла поражение «Торино» (1:0), порадовав коуча Жозе Моуриньо. Едлинственный гол для римлян забил Пауло Дибала с пенальти на 8-й минуте.

«Кремонезе» и «Верона» совершили суперкамбэки, забив по два гола в конце своих матчей.

Серия A. 29-й тур, 8 апреля

Удинезе – Монца – 2:2

Голы: Ловрич, 18, Бето, 90+2 (пен) – Кольпани, 48, Ровелла, 56

Фиорентина – Специя – 1:1

Голы: Висневски, 25 (автогол) – Нзола, 32

Аталанта – Болонья – 0:2

Голы: Сансоне, 49, Орсолини, 86

Сампдория – Кремонезе – 2:3

Голы: Лерис, 15, Ламмерс, 66 – Гильоне, 35, Лочошвили, 85, Серникола, 90+5.

Верона – Сассуоло – 2:1

Голы: Чекерини, 84, Гайч, 90+5 – Харруи, 34.

Торино – Рома – 0:1

Гол: Дибала 8 (пен)

Видеообзоры матчей

Удинезе – Монца – 2:2

Фиорентина – Специя – 1:1

Аталанта – Болонья – 0:2

Сампдория – Кремонезе – 2:3

Верона – Сассуоло – 2:1

Торино – Рома – 0:1

ГОЛ! 0:1. Дибала, 8 мин (пен)