Заразился гриппом. Коваленко – вне заявки Специи на матч с Фиорентиной

Сегодня, 8 апреля «Специя» в 29-м туре УПЛ сыграет с «Фиорентиной». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не попал в заявку «Специи» на матч. 27-летний хавбек заразился гриппом, сроки его восстановления пока не известны.

В нынешнем сезоне на счете Коваленко 1 ассист в 15 матчах за «Специю» во всех турнирах.