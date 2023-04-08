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  4. Заразился гриппом. Коваленко – вне заявки Специи на матч с Фиорентиной
Италия
08 апреля 2023, 15:25 |
36
0

Заразился гриппом. Коваленко – вне заявки Специи на матч с Фиорентиной

Украинский хавбек не сыграет в 29-м туре Серии А

08 апреля 2023, 15:25 |
36
0
Заразился гриппом. Коваленко – вне заявки Специи на матч с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Сегодня, 8 апреля «Специя» в 29-м туре УПЛ сыграет с «Фиорентиной». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не попал в заявку «Специи» на матч. 27-летний хавбек заразился гриппом, сроки его восстановления пока не известны.

В нынешнем сезоне на счете Коваленко 1 ассист в 15 матчах за «Специю» во всех турнирах.

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Виктор Коваленко Специя Фиорентина Серия A грипп
Источник ФК Специя
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