Италия08 апреля 2023, 15:25 |
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Заразился гриппом. Коваленко – вне заявки Специи на матч с Фиорентиной
Украинский хавбек не сыграет в 29-м туре Серии А
08 апреля 2023, 15:25 |
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Сегодня, 8 апреля «Специя» в 29-м туре УПЛ сыграет с «Фиорентиной». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Украинский полузащитник Виктор Коваленко не попал в заявку «Специи» на матч. 27-летний хавбек заразился гриппом, сроки его восстановления пока не известны.
В нынешнем сезоне на счете Коваленко 1 ассист в 15 матчах за «Специю» во всех турнирах.
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