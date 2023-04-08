Владимир ШАРАН: «Первые 20 минут мы провалили»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение 0:2 от «Динамо» в 20-м туре УПЛ:

«Хочется поздравить «Динамо» с заслуженной победой. Первые 20 минут мы вообще провалили.

Потом ребята собрались, но пропустили гол. Впрочем, «Динамо» могло забивать нам раньше, взять тот же момент Лонвейка, после которого мяч попал в перекладину наших ворот.

Во втором тайме мы стали играть агрессивнее стали, стали выше встречать соперника, и, в принципе, первые минут 15 провели неплохо. Но киевское «Динамо» есть киевское «Динамо». Выход из прессинга у наше соперника получился. А потом мы получили второй гол. После этого матч фактически доигрывался, но в самом конце, учитывая возможности, которые у нас были, считаю, мы заслуживали того, чтобы забить один мяч.

Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой, ну а мы будем готовиться следующему матчу. У всех команд разные задачи, но могу сказать одно: к каждому матчу мы готовимся одинаково тщательно, не глядя на имя соперника».