В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

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«Колос» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».