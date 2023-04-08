09.04.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 08 апреля 2023, 20:47
15
0
Колос – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 апреля в 15:00 поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги
08 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 08 апреля 2023, 20:47
15
0
В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Металлист 1925».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 апреля 2023, 04:42 0
Яркий бой с небольшой интригой
Футбол | 08 апреля 2023, 11:09 1
Команды ведут борьбу за чемпионство
Футбол | 08.04.2023, 16:17
Футбол | 08.04.2023, 18:51
Олимпийские игры | 07.04.2023, 21:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
07.04.2023, 03:30 7
07.04.2023, 15:02
07.04.2023, 19:45 1
08.04.2023, 15:41 6
07.04.2023, 23:55 7
07.04.2023, 08:23 11
Бокс