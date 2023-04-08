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Чемпионат Украины
Колос К
09.04.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 08 апреля 2023, 20:47
15
0

Колос – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 апреля в 15:00 поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги

08 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 08 апреля 2023, 20:47
15
0
Колос – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

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«Колос» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Видеотрансляция
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«Колос» – «Металлист 1925». Текстовая трансляция
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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