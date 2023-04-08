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  4. Юрген КЛОПП: «Я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних»
Англия
08 апреля 2023, 13:34 | Обновлено 08 апреля 2023, 13:52
299
2

Юрген КЛОПП: «Я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних»

Немецкий тренер – о нынешней силе «Ливерпуля»

08 апреля 2023, 13:34 | Обновлено 08 апреля 2023, 13:52
299
2
Юрген КЛОПП: «Я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об изменениях в команде в текущем сезоне-2022/2023.

«Это один из тех моментов, когда все действительно нехорошо. Вы попадаете в этот вихрь неудач, и он продолжает засасывать вас дальше. Но я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, определенно нет. И это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Но я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних. Они просто играют хуже. Вот в чем дело. Можем ли мы прибавить в следующем сезоне, как «Арсенал»? Дело в том, что для зрителей и прессы всегда будет недостаточно того, что мы делаем. Но да, при правильном подходе мы обязательно станем сильнее», – рассказал Клопп.

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, имея 43 очка в 28 матчах.

В воскресенье, 9 апреля, «Ливерпуль» примет на своем поле «Арсенал», который лидирует в чемпионате Англии.

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Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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