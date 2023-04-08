Юрген КЛОПП: «Я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об изменениях в команде в текущем сезоне-2022/2023.

«Это один из тех моментов, когда все действительно нехорошо. Вы попадаете в этот вихрь неудач, и он продолжает засасывать вас дальше. Но я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, определенно нет. И это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Но я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних. Они просто играют хуже. Вот в чем дело. Можем ли мы прибавить в следующем сезоне, как «Арсенал»? Дело в том, что для зрителей и прессы всегда будет недостаточно того, что мы делаем. Но да, при правильном подходе мы обязательно станем сильнее», – рассказал Клопп.

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, имея 43 очка в 28 матчах.

В воскресенье, 9 апреля, «Ливерпуль» примет на своем поле «Арсенал», который лидирует в чемпионате Англии.