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  4. Юрген КЛОПП: «Найдем способ, как доставить проблемы Арсеналу»
Англия
05 апреля 2023, 13:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 13:26
429
0

Юрген КЛОПП: «Найдем способ, как доставить проблемы Арсеналу»

Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем матче в АПЛ

05 апреля 2023, 13:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 13:26
429
0
Юрген КЛОПП: «Найдем способ, как доставить проблемы Арсеналу»
УЕФА. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 30-го тура английской Премьер-лиги против лондонского «Арсенала».

«Нам предстоит сыграть с другим соперником и сделать другую работу. Мы найдём способ, как доставить проблемы «Арсеналу», - сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало в 18:30 по Киеву.

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Юрген Клопп Арсенал Лондон Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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