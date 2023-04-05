Англия05 апреля 2023, 13:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 13:26
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Юрген КЛОПП: «Найдем способ, как доставить проблемы Арсеналу»
Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем матче в АПЛ
05 апреля 2023, 13:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 13:26
429
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 30-го тура английской Премьер-лиги против лондонского «Арсенала».
«Нам предстоит сыграть с другим соперником и сделать другую работу. Мы найдём способ, как доставить проблемы «Арсеналу», - сказал Клопп.
Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало в 18:30 по Киеву.
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