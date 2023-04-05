Юрген КЛОПП: «Найдем способ, как доставить проблемы Арсеналу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 30-го тура английской Премьер-лиги против лондонского «Арсенала».

«Нам предстоит сыграть с другим соперником и сделать другую работу. Мы найдём способ, как доставить проблемы «Арсеналу», - сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало в 18:30 по Киеву.