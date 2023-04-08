Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 18:25 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:01
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Металлист 1925
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги
08 апреля 2023, 18:25 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:01
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В воскресенье, 9 апреля, пройдет матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Львова Роман Блавацкий. Начало встречи в 15:00.
«Колос» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.
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