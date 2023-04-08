В воскресенье, 9 апреля, пройдет матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Львова Роман Блавацкий. Начало встречи в 15:00.

«Колос» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.