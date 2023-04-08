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  4. Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
Англия
08 апреля 2023, 11:09 | Обновлено 08 апреля 2023, 11:13
1295
0

Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал

Команды ведут борьбу за чемпионство

08 апреля 2023, 11:09 | Обновлено 08 апреля 2023, 11:13
1295
0
Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, как его команда может опередить лондонский «Арсенал» в борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

Испанец заявил, что все просто: «горожане» должны побеждать в оставшихся матчах сезона. Только так, по словам Гвардиолы, у «Сити» будут шансы на титул.

«Если мы потеряем очки, то «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, то мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема.

Мы играем раньше «Арсенала», это преимущество? Я так не думаю. Когда у нас была борьба за титул с «Ливерпулем», мы иногда играли раньше, иногда позже. Мы должны выигрывать свои матчи», – заявил Гвардиола.

Сейчас в таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место, имея 72 очка после 29 матчей. «Ман Сити» идет на второй позиции с 64 пунктами после 28 поединков.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Арсенал Лондон Пеп Гвардиола
Источник Twitter
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