Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, как его команда может опередить лондонский «Арсенал» в борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

Испанец заявил, что все просто: «горожане» должны побеждать в оставшихся матчах сезона. Только так, по словам Гвардиолы, у «Сити» будут шансы на титул.

«Если мы потеряем очки, то «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, то мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема.

Мы играем раньше «Арсенала», это преимущество? Я так не думаю. Когда у нас была борьба за титул с «Ливерпулем», мы иногда играли раньше, иногда позже. Мы должны выигрывать свои матчи», – заявил Гвардиола.

Сейчас в таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место, имея 72 очка после 29 матчей. «Ман Сити» идет на второй позиции с 64 пунктами после 28 поединков.