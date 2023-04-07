Гвардиола рассказал, почему его еще ни разу не увольняли

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о том, почему его еще ни разу в тренерской карьере не увольняли:

«Открою вам секрет – мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, то я мог бы быть уволен. Это не потому, что мои волосы лучше, чем у других. Меня не уволили, потому что я выигрываю много матчей».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.