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  4. Гвардиола рассказал, почему его еще ни разу не увольняли
Англия
07 апреля 2023, 16:28 |
1160
2

Гвардиола рассказал, почему его еще ни разу не увольняли

Секрет тренера «Манчестер Сити» очень прост

07 апреля 2023, 16:28 |
1160
2
Гвардиола рассказал, почему его еще ни разу не увольняли
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о том, почему его еще ни разу в тренерской карьере не увольняли:

«Открою вам секрет – мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, то я мог бы быть уволен. Это не потому, что мои волосы лучше, чем у других. Меня не уволили, потому что я выигрываю много матчей».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Источник Twitter
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Комментарии 2
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luceorius
Тому, що власники клубу ліберали. Але в цьому сезоні є непоганий шанс бути звільненим -
достатньо програти АПЛ та ЛЧ.  
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