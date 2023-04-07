Англия07 апреля 2023, 16:28 |
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Гвардиола рассказал, почему его еще ни разу не увольняли
Секрет тренера «Манчестер Сити» очень прост
07 апреля 2023, 16:28 |
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о том, почему его еще ни разу в тренерской карьере не увольняли:
«Открою вам секрет – мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, то я мог бы быть уволен. Это не потому, что мои волосы лучше, чем у других. Меня не уволили, потому что я выигрываю много матчей».
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
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