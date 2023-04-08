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Украина. Первая лига08 апреля 2023, 07:53 | Обновлено 08 апреля 2023, 07:58
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Нива Т – ЛНЗ, Эпицентр – Оболонь, Карпаты – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляции матчей Первой лиги за 8 апреля
08 апреля 2023, 07:53 | Обновлено 08 апреля 2023, 07:58
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8 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига, 8 апреля
Группа выживания
- 12:00. Чернигов – ФСК Мариуполь
Чемпионская группа
- 13:30 Нива Тернополь – ЛНЗ Черкассы
- 14:30 Эпицентр Каменец -Подольский – Оболонь Киев
- 17:00 Карпаты Львов – Кремень Кременчуг
Видеотрансляция матчей
12:00. Чернигов – ФСК Мариуполь
13:30 Нива Тернополь – ЛНЗ Черкассы
14:30 Эпицентр Каменец-Подольский – Оболонь Киев
17:00 Карпаты Львов – Кремень Кременчуг
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