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08.04.2023 17:00 - : -
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 апреля 2023, 07:53 | Обновлено 08 апреля 2023, 07:58
111
0

Нива Т – ЛНЗ, Эпицентр – Оболонь, Карпаты – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляции матчей Первой лиги за 8 апреля

08 апреля 2023, 07:53 | Обновлено 08 апреля 2023, 07:58
111
0
Нива Т – ЛНЗ, Эпицентр – Оболонь, Карпаты – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Нива Тернополь

8 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига, 8 апреля

Группа выживания

  • 12:00. Чернигов – ФСК Мариуполь

Чемпионская группа

  • 13:30 Нива Тернополь – ЛНЗ Черкассы
  • 14:30 Эпицентр Каменец -Подольский – Оболонь Киев
  • 17:00 Карпаты Львов – Кремень Кременчуг

Видеотрансляция матчей

12:00. Чернигов – ФСК Мариуполь

13:30 Нива Тернополь – ЛНЗ Черкассы

14:30 Эпицентр Каменец-Подольский – Оболонь Киев

17:00 Карпаты Львов – Кремень Кременчуг

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Источник Sport.ua
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