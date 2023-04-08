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Эпицентр
08.04.2023 14:30 – FT 0 : 0
Оболонь
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Украина. Первая лига
08 апреля 2023, 17:41 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:04
362
0

Первая лига. ЛНЗ Черкассы обыграли Ниву, ничья Оболони и Эпицентра

Стартовала «чемпионская» группа Первой лиги

08 апреля 2023, 17:41 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:04
362
0
Первая лига. ЛНЗ Черкассы обыграли Ниву, ничья Оболони и Эпицентра
ЛНЗ Черкассы

Состоялись два стартовых матча «чемпионской» группы Первой лиги, в которой команды борются за повышение в классе. «ЛНЗ Черкассы» в Тернополе обыграл «Ниву», а матч «Эпицентра» и «Оболони» завершился нулевой ничьей. В группы выбывания «Чернигов» в меньшинстве обыграл «Мариуполь».

Первая лига. «Чемпионская» группа. 1-й тур

«Нива» Тернополь – «ЛНЗ Черкассы» – 1:2
Голы: Синегуб (автогол) – Ныч 19, Лопыренок 75

«Эпицентр» – «Оболонь» – 0:0
Удаление: Мороз 59 (Оболонь)

Группа выбывания. 1-й тур

«Чернигов» – ФСК «Мариуполь» – 2:1
Голы: Сердюк 25, 90+6 – Доброхотов 86 (с пенальти)
Удаление: Ширай 81 (Чернигов)

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Первая лига Украины Нива Тернополь ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Чернигов ФСК Мариуполь чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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