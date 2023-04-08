Первая лига. ЛНЗ Черкассы обыграли Ниву, ничья Оболони и Эпицентра
Стартовала «чемпионская» группа Первой лиги
Состоялись два стартовых матча «чемпионской» группы Первой лиги, в которой команды борются за повышение в классе. «ЛНЗ Черкассы» в Тернополе обыграл «Ниву», а матч «Эпицентра» и «Оболони» завершился нулевой ничьей. В группы выбывания «Чернигов» в меньшинстве обыграл «Мариуполь».
Первая лига. «Чемпионская» группа. 1-й тур
«Нива» Тернополь – «ЛНЗ Черкассы» – 1:2
Голы: Синегуб (автогол) – Ныч 19, Лопыренок 75
«Эпицентр» – «Оболонь» – 0:0
Удаление: Мороз 59 (Оболонь)
Группа выбывания. 1-й тур
«Чернигов» – ФСК «Мариуполь» – 2:1
Голы: Сердюк 25, 90+6 – Доброхотов 86 (с пенальти)
Удаление: Ширай 81 (Чернигов)
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