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Чемпионат Украины
Звягель
08.04.2023 14:00 - : -
Васт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
08 апреля 2023, 07:23 | Обновлено 08 апреля 2023, 07:38
42
0

Реал Фарма – Нива Б, Звягель – Васт, Нива В – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 8 апреля

08 апреля 2023, 07:23 | Обновлено 08 апреля 2023, 07:38
42
0
Реал Фарма – Нива Б, Звягель – Васт, Нива В – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Звягель

8 апреля проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига

11-й тур, 8 апреля

  • 13:00. Реал Фарма – Нива Бузовая
  • 14:00. Звягель – Васт Николаев
  • 14:00. Нива Винница – Чайка

Видеотрансляция матчей

13:00. Реал Фарма – Нива Бузовая

14:00. Звягель – Васт Николаев

14:00. Нива Винница – Чайка

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Реал Фарма Нива Бузовая Звягель Васт Николаев Нива Винница Чайка Петропавловская Борщаговка смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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