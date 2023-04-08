Украина. Вторая лига08 апреля 2023, 07:23 | Обновлено 08 апреля 2023, 07:38
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Реал Фарма – Нива Б, Звягель – Васт, Нива В – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 8 апреля
08 апреля 2023, 07:23 | Обновлено 08 апреля 2023, 07:38
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8 апреля проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига
11-й тур, 8 апреля
- 13:00. Реал Фарма – Нива Бузовая
- 14:00. Звягель – Васт Николаев
- 14:00. Нива Винница – Чайка
Видеотрансляция матчей
13:00. Реал Фарма – Нива Бузовая
14:00. Звягель – Васт Николаев
14:00. Нива Винница – Чайка
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