Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Голевая феерия от лидера на старте второй части сезона
Чемпионат Украины
Звягель
08.04.2023 14:00 – FT 2 : 0
Васт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
08 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:47
273
0

Вторая лига. Голевая феерия от лидера на старте второй части сезона

8 апреля были сыграны три матча 11-го тура Второй лиги

08 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:47
273
0
Вторая лига. Голевая феерия от лидера на старте второй части сезона
Нива Винница. Артур Загорулько

8 апреля были сыграны три матча 11-го тура Второй лиги. Из-за снятия киевского Рубикона в лиге осталось 9 команд.

Лидер турнира Нива Бузовая одержала разгромную победу над клубом Реал Фарма (4:0) и увеличила отрыв от ближайшего преследователя до 10 очков.

Боевая игра в Виннице между местной Нивой и Чайкой завершилась вничью (3:3). Звягель дома переиграл Васт (2:0).

Вторая лига. 11-й тур, 8 апреля

Реал Фарма Нива Бузовая 0:4

Голы: Сомов, 23, Тименко, 60, Семенец, 66, Мисюра, 86.

Нива Винница Чайка 3:3

Голы: Загорулько, 11 (пен), Борячук, 35, Швец, 56 – Литовченко, 34 (пен), 66, Махонин, 90.

Звягель Васт 2:0

Голы: Аверьянов, 37 (пен), Бамболя, 62.

Турнирная таблица

По теме:
Рух – Верес – 0:0. Боевое западное дерби. Два удаления. Видеобзор матча
«Колос» – «Металлист 1925». Текстовая трансляция
Первая лига. ЛНЗ Черкассы обыграли Ниву, ничья Оболони и Эпицентра
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Реал Фарма Чайка Петропавловская Борщаговка Нива Бузовая Васт Николаев Звягель Артур Загорулько
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Футбол | 08 апреля 2023, 15:41 6
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу

Луганский клуб в «мужицком» дерби прервал несколько позитивних серий

Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Футбол | 08 апреля 2023, 18:58 17
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз

Лондонцы в гостях проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 0:1, единственный гол забил Матеуш Нуньеш

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Футбол | 08.04.2023, 20:07
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Олимпийские игры | 07.04.2023, 21:35
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ
Футбол | 08.04.2023, 16:17
Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ
Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
07.04.2023, 16:58 1
Футбол
Британский боксер: «Дюбуа – это Джошуа, но ниже уровнем. Усик не по зубам»
Британский боксер: «Дюбуа – это Джошуа, но ниже уровнем. Усик не по зубам»
07.04.2023, 13:14
Бокс
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
07.04.2023, 05:50
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
08.04.2023, 07:10 2
Футбол
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
06.04.2023, 16:13 3
Футбол
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
06.04.2023, 21:05 6
Хоккей
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
07.04.2023, 15:02
Хоккей
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
07.04.2023, 18:10 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности