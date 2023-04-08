Вторая лига. Голевая феерия от лидера на старте второй части сезона
8 апреля были сыграны три матча 11-го тура Второй лиги
8 апреля были сыграны три матча 11-го тура Второй лиги. Из-за снятия киевского Рубикона в лиге осталось 9 команд.
Лидер турнира Нива Бузовая одержала разгромную победу над клубом Реал Фарма (4:0) и увеличила отрыв от ближайшего преследователя до 10 очков.
Боевая игра в Виннице между местной Нивой и Чайкой завершилась вничью (3:3). Звягель дома переиграл Васт (2:0).
Вторая лига. 11-й тур, 8 апреля
Реал Фарма – Нива Бузовая – 0:4
Голы: Сомов, 23, Тименко, 60, Семенец, 66, Мисюра, 86.
Нива Винница – Чайка – 3:3
Голы: Загорулько, 11 (пен), Борячук, 35, Швец, 56 – Литовченко, 34 (пен), 66, Махонин, 90.
Звягель – Васт – 2:0
Голы: Аверьянов, 37 (пен), Бамболя, 62.
Турнирная таблица
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