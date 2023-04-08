Вторая лига. Голевая феерия от лидера на старте второй части сезона

8 апреля были сыграны три матча 11-го тура Второй лиги. Из-за снятия киевского Рубикона в лиге осталось 9 команд.

Лидер турнира Нива Бузовая одержала разгромную победу над клубом Реал Фарма (4:0) и увеличила отрыв от ближайшего преследователя до 10 очков.

Боевая игра в Виннице между местной Нивой и Чайкой завершилась вничью (3:3). Звягель дома переиграл Васт (2:0).

Вторая лига. 11-й тур, 8 апреля

Реал Фарма – Нива Бузовая – 0:4

Голы: Сомов, 23, Тименко, 60, Семенец, 66, Мисюра, 86.

Нива Винница – Чайка – 3:3

Голы: Загорулько, 11 (пен), Борячук, 35, Швец, 56 – Литовченко, 34 (пен), 66, Махонин, 90.

Звягель – Васт – 2:0

Голы: Аверьянов, 37 (пен), Бамболя, 62.

Турнирная таблица