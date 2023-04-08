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Италия
08 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 08 апреля 2023, 00:38
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0

Милан не справился с Эмполи. Гол Жиру не засчитали, пенальти отменили

Судья назначил пенальти в ворота гостей, однако затем отменил 11-метровый

08 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 08 апреля 2023, 00:38
31
0
Милан не справился с Эмполи. Гол Жиру не засчитали, пенальти отменили
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура Серии А «Милан» сыграл вничью с «Эмполи» (0:0).

На 58-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Эмполи», однако затем отменил 11-метровый после просмотра VAR.

Оливье Жиру отправил мяч в ворота гостей на 90-й минуте, но VAR отменил взятие ворот.

«Милан» имеет 52 очка и входит в топ-3, «Эмполи» (32 очка) идет на 14-й позиции.

Серия А. 29-й тур, 7 апреля

Милан – Эмполи – 0:0

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Источник Sport.ua
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