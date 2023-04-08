Стефано ПИОЛИ: «Это не тот результат, которого мы хотели»
Итальянский тренер – о матче «Милана» с «Эмполи»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал оценку поединку чемпионата Италии с «Эмполи» (0:0) в рамках 29-го тура сезона.
«Конечно, это не тот результат, которого мы хотели, и мы больше сожалеем о первом тайме, где могли выложиться сильнее. Мы не позволяли «Эмполи» вообще ничего, и сделали все необходимое во втором тайме, чтобы выиграть, но мяч не хотел идти в ворота. Жаль, но команда сейчас в хорошей форме. Результат отрицательный, но не игра», – заявил Пиоли.
«Милан» в таблице Серии А занимает 3-е место с 52 очками, «Эмполи» располагается на 14-й позиции, имея 32 пункта.
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