Стефано ПИОЛИ: «Это не тот результат, которого мы хотели»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал оценку поединку чемпионата Италии с «Эмполи» (0:0) в рамках 29-го тура сезона.

«Конечно, это не тот результат, которого мы хотели, и мы больше сожалеем о первом тайме, где могли выложиться сильнее. Мы не позволяли «Эмполи» вообще ничего, и сделали все необходимое во втором тайме, чтобы выиграть, но мяч не хотел идти в ворота. Жаль, но команда сейчас в хорошей форме. Результат отрицательный, но не игра», – заявил Пиоли.

«Милан» в таблице Серии А занимает 3-е место с 52 очками, «Эмполи» располагается на 14-й позиции, имея 32 пункта.