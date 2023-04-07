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Чемпионат Португалии
Бенфика
07.04.2023 20:00 – FT 1 : 2
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
07 апреля 2023, 22:42 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:58
204
0

Битва грандов в Португалии. Выиграв у Бенфики, Порту сократил отставание

Победный гол для команды гостей забил Мехди Тареми на 54-й минуте

07 апреля 2023, 22:42 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:58
204
0
Битва грандов в Португалии. Выиграв у Бенфики, Порту сократил отставание
Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля состоялся центральный матч 27-го тура чемпионата Португалии.

Порту выиграл в гостях у Бенфики со счетом 2:1. Победный гол забил Мехди Тареми на 54-й минуте.

Топ-4: Бенфика (71 очко), Порту (64), Брага (59), Спортинг (54).

Чемпионат Португалии

27-й тур, 7 апреля

Бенфика – Порту – 1:2

Голы: Диогу Кошта, 10 (автогол) – Урибе, 45 (пен), Тареми, 54

Турнирная таблица

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Урибе (Порту).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Диогу Кошта (Порту).
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Источник Sport.ua
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