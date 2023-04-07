Битва грандов в Португалии. Выиграв у Бенфики, Порту сократил отставание

7 апреля состоялся центральный матч 27-го тура чемпионата Португалии.

Порту выиграл в гостях у Бенфики со счетом 2:1. Победный гол забил Мехди Тареми на 54-й минуте.

Топ-4: Бенфика (71 очко), Порту (64), Брага (59), Спортинг (54).

Чемпионат Португалии

27-й тур, 7 апреля

Бенфика – Порту – 1:2

Голы: Диогу Кошта, 10 (автогол) – Урибе, 45 (пен), Тареми, 54

Турнирная таблица