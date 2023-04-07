Португалия07 апреля 2023, 22:42 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:58
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Битва грандов в Португалии. Выиграв у Бенфики, Порту сократил отставание
Победный гол для команды гостей забил Мехди Тареми на 54-й минуте
07 апреля 2023, 22:42 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:58
204
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7 апреля состоялся центральный матч 27-го тура чемпионата Португалии.
Порту выиграл в гостях у Бенфики со счетом 2:1. Победный гол забил Мехди Тареми на 54-й минуте.
Топ-4: Бенфика (71 очко), Порту (64), Брага (59), Спортинг (54).
Чемпионат Португалии
27-й тур, 7 апреля
Бенфика – Порту – 1:2
Голы: Диогу Кошта, 10 (автогол) – Урибе, 45 (пен), Тареми, 54
Турнирная таблица
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Урибе (Порту).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Диогу Кошта (Порту).
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