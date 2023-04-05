7 апреля на «Да Луш» пройдет матч 27-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Порту». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Клуб уверенно идет к возвращению к себе чемпионского титула. И это уже стало бы достаточным оправданием приглашения прошлым летом Рогера Шмидта. Но немец может в Лиссабоне уже в первый год работы добиться намного большего даже! Его орлы стали в чем-то открытием Лиги чемпионов. Нет, там и год назад выходили в плей-офф, оставив за спиной Барселону. Но сейчас они выиграли квартет у таких грандов, как ПСЖ с Ювентусом - итальянцы в итоге отправились в Лигу Европы. В 1/8 финала там не заметили Брюгге, да и в грядущем противостоянии с Интером португальцы не выглядят андердогом. Да, была неудача в кубке, но зато в Примейре Бенфика идет почти без осечек. С Риу Аве было не особенно просто, но при этом все равно получилось оформить итоговые 1:0.

Порту

Команда будет спасать сезон через последний турнир, в котором еще можно выиграть трофей - кубок страны. Там драконы вышли в полуфинал, где будут явными фаворитами в противостоянии со скромным Фамаликаном. Все остальное Сержиу Консейсау уже де-факто проиграно. Его подопечные неплохо смотрелись в Лиге чемпионов, где осенью выиграли непростую группу с Байером и Атлетико. Да и с Интером все решил единственный мяч в Милане, после которого в ответном поединке все закончилось прагматичной нулевой ничьей. Правда, в концовке итальянцы просто отскочили - была и штанга, и перекладина. Впрочем, и в Примейре еще нужно хотя бы 2-е место отстоять, уж очень много очков растеряли. Да и у Портимоненсе еле-еле выиграли, 1:0.

Статистика личных встреч

9 раз кряду в этом дерби Порту не проигрывал. Но в октябре за счет единственного мяча Рафы Силвы Бенфика победила на Драгау.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом дуэли Бенфику. Но ей главное - не проиграть. Так что стоит остановится на предложении с тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,833.