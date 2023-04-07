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  4. Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 22:00 |
171
0

Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 апреля в 13:00 поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги

07 апреля 2023, 22:00 |
171
0
Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В субботу, 7 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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