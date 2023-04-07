В субботу, 7 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Заря».